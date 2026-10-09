Baznas dan BI Latih 51 Amil Zakat dari 18 Lembaga di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bersama Bank Indonesia (BI) menggelar Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Skema Kualifikasi 3 Bidang Pengelolaan Zakat secara daring pada Selasa (6/10).

Kegiatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia pengelola zakat.

Pelatihan yang diinisiasi Pusdiklat Baznas tersebut diikuti 51 peserta dari 18 lembaga zakat di Indonesia. Peserta berasal dari Baznas tingkat kabupaten/kota serta sejumlah Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Wakil Ketua Baznas Dr. H. Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan peningkatan kompetensi amil menjadi bagian penting dalam memperkuat pengelolaan zakat.

Menurutnya, zakat memiliki peran dalam upaya penanggulangan kemiskinan sehingga pengelolaannya membutuhkan amil yang profesional.

“Kami berkomitmen untuk menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi untuk memastikan bahwa amil di seluruh pelosok negeri ini tidak hanya semangat berkhidmat, tetapi juga dibekali keahlian, standar integritas, dan kapasitas profesionalisme yang mumpuni,” ujar Zainut.

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Menurut Zainut, materi pelatihan mencakup 11 unit kompetensi dasar yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang pengelolaan zakat.

Materi tersebut menjadi bekal bagi peserta sebelum mengikuti tahap uji kompetensi atau sertifikasi di LSP Baznas.