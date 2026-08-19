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Baznas Dirikan Dapur Umum untuk Pengungsi Gempa di Manggarai Barat

Baznas Dirikan Dapur Umum untuk Pengungsi Gempa di Manggarai Barat
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Dapur umum didirikan untuk memenuhi kebutuhan pangan pengungsi terdampak gempa di Manggarai Barat. Foto: Baznas

jpnn.com, MANGGARAI BARAT - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mendirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak gempa bumi di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dapur umum tersebut didirikan oleh Tim Baznas Tanggap Bencana (BTB) di Pondok Pesantren (Ponpes) Pancasila, Desa Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai Barat.

Fasilitas ini ditujukan untuk menyediakan makanan siap saji bagi masyarakat yang berada di pengungsian.

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Pimpinan Baznas Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan, H. Idy Muzayyad, mengatakan pemenuhan kebutuhan dasar menjadi salah satu prioritas dalam penanganan bencana gempa di wilayah tersebut.

“Dapur umum sudah mulai beroperasi untuk segera memproduksi sejumlah makanan dengan dibantu oleh sejumlah sukarelawan dan warga setempat untuk menyediakan makanan siap saji bagi masyarakat di pengungsian,” ujar Idy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (18/8).

Menurut Idy, keterlibatan relawan dan masyarakat setempat diharapkan dapat mempercepat pelayanan kepada pengungsi.

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Selain itu, partisipasi warga juga dinilai dapat memperkuat koordinasi dalam proses penyaluran bantuan di lokasi terdampak.

Idy menyebut jumlah makanan yang diproduksi dapur umum akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Baznas mendirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan pangan pengungsi gempa di Manggarai Barat.

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