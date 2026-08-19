Baznas Dirikan Dapur Umum untuk Pengungsi Gempa di Manggarai Barat
jpnn.com, MANGGARAI BARAT - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mendirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak gempa bumi di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dapur umum tersebut didirikan oleh Tim Baznas Tanggap Bencana (BTB) di Pondok Pesantren (Ponpes) Pancasila, Desa Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai Barat.
Fasilitas ini ditujukan untuk menyediakan makanan siap saji bagi masyarakat yang berada di pengungsian.
Pimpinan Baznas Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan, H. Idy Muzayyad, mengatakan pemenuhan kebutuhan dasar menjadi salah satu prioritas dalam penanganan bencana gempa di wilayah tersebut.
“Dapur umum sudah mulai beroperasi untuk segera memproduksi sejumlah makanan dengan dibantu oleh sejumlah sukarelawan dan warga setempat untuk menyediakan makanan siap saji bagi masyarakat di pengungsian,” ujar Idy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (18/8).
Menurut Idy, keterlibatan relawan dan masyarakat setempat diharapkan dapat mempercepat pelayanan kepada pengungsi.
Selain itu, partisipasi warga juga dinilai dapat memperkuat koordinasi dalam proses penyaluran bantuan di lokasi terdampak.
Idy menyebut jumlah makanan yang diproduksi dapur umum akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Baznas mendirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan pangan pengungsi gempa di Manggarai Barat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Imbau Korban Gempa Kasbon Kebutuhan Dasar di Toko, Gubernur NTT Panen Kritikan
- Seskab Teddy: 253 Ton Bantuan Telah Dikirim ke NTT
- Gubernur NTT Minta Korban Gempa Kasbon Kebutuhan di Toko dan Kios, Nanti Dibayarkan Pemda
- Tinjau Dampak Gempa NTT, Komut Pertamina Pastikan Stok BBM Aman
- TelkomGroup Optimalkan Konektivitas Satelit Telkomsat di 17 Titik Terdampak Gempa NTT
- Hadir di Tengah Duka, TASPEN Salurkan Bantuan bagi Masyarakat Terdampak Gempa di NTT