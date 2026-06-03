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Baznas DKI Jakarta Bantu Kebutuhan Darurat Penyintas Kebakaran Pasar Jiung Kemayoran

Baznas DKI Jakarta Bantu Kebutuhan Darurat Penyintas Kebakaran Pasar Jiung Kemayoran
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Petugas Baznas (Bazis) DKI Jakarta membantu warga di kawasan padat penduduk di RW 04 dan RW 05, Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa (2/6). Foto: dokumentasi Baznas (Bazis) DKI Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Baznas (Bazis) DKI Jakarta, Akhmad H. Abu Bakar mendampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meninjau langsung lokasi terdampak kebakaran di kawasan padat penduduk di RW 04 dan RW 05, Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa (2/6).

Kunjungan dilakukan untuk memastikan penanganan darurat dan pemenuhan kebutuhan dasar warga berjalan dengan baik.

Akhmad H. Abu Bakar menegaskan komitmen lembaganya untuk hadir sejak awal masa tanggap darurat.

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"Musibah kebakaran ini menjadi duka bagi kita semua. Baznas (Bazis) DKI Jakarta hadir sebagai bagian dari ikhtiar membantu meringankan beban warga terdampak,” ucap Akhmad.

“Kami akan terus bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta dan seluruh pihak terkait agar kebutuhan para penyintas dapat terpenuhi dengan baik."

Menurut dia, sejak Senin malam (1/6), Tim Baznas (Bazis) Tanggap Bencana (BTB) DKI Jakarta telah bergerak cepat ke lokasi, untuk mendampingi proses evakuasi dan melakukan asesmen kebutuhan mendesak para penyintas.

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Sebanyak lima relawan dan satu koordinator lapangan diterjunkan langsung ke lokasi, dengan Posko Tanggap Bencana didirikan di Lapangan Jusuf Hamka sebagai pusat koordinasi bantuan dan pendampingan warga.

Posko direncanakan beroperasi selama tujuh hari masa tanggap darurat, akan diperpanjang apabila para penyintas masih membutuhkan pendampingan.

Baznas (Bazis) DKI Jakarta memastikan penanganan darurat dan pemenuhan kebutuhan dasar warga korban kebakaran Pasar Jiung berjalan dengan baik.

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