BAZNAS DKI Jakarta Salurkan Bantuan Langsung hingga Dirikan Dapur Umum di Aceh Tamiang

jpnn.com, ACEH TAMIANG - BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta menyalurkan bantuan kemanusiaan secara langsung kepada korban bencana di Aceh Tamiang. Hal ini menunjukkan bahwa solidaritas tidak pernah mengenal jarak.

Ketua BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta Akhmad Abubakar mengatakan bahwa timnya diberangkatkan secara langsung untuk memastikan bantuan tersampaikan dengan tepat dan cepat kepada para korban bencana di Aceh Tamiang.

“Bantuan ini kami hadirkan untuk meringankan beban saudara-saudara kita di Pulau Sumatera, khususnya Aceh Tamiang. Ini bukan hanya soal menyalurkan bantuan, tetapi bentuk nyata solidaritas dan kepedulian untuk sesama,” ujar Akhmad Abubakar, Kamis (11/12).

Akhmad Abubakar menjelaskan bahwa seluruh bantuan merupakan amanah dari masyarakat, termasuk dari berbagai pihak seperti J99 Corp, Yummy Bites, dan banyak donatur lainnya yang telah mempercayakan zakat, infak, dan sedekahnya melalui BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah menitipkan amanah kebaikannya. Setiap rupiah, dukungan, dan doa menjadi kekuatan bagi warga korban bencana yang sedang berjuang bangkit,” ucapnya.

Akhmad Abubakar menegaskan bahwa BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta berkomitmen untuk memastikan setiap bantuan tepat sasaran, terutama bagi warga yang kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, dan akses kebutuhan pokok.

“Semoga bantuan ini menghadirkan kembali harapan dan semangat bagi para korban dan menjadi amal jariyah bagi seluruh donatur. Insyaallah kami akan terus mengawal penyaluran hingga warga dapat pulih dan kembali menata kehidupan mereka,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bidang II Distribusi dan Pendayagunaan, M. Nurminto, mengungkapkan ia hadir ke Aceh Tamiang dan mendirikan dapur umum.