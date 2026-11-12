Baznas Dorong Keterbukaan Informasi untuk Perkuat Kepercayaan Publik

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memperkuat transparansi dan keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan zakat nasional.

Langkah ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong partisipasi publik dalam mengawasi pengelolaan dana zakat.

Komitmen tersebut disampaikan Ketua Baznas Sodik Mudjahid saat mengikuti Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP) di Jakarta, Selasa (10/11). Dalam kegiatan tersebut, Sodik didampingi Sekretaris Utama Baznas RI Subhan Cholid.

Sodik mengatakan, Baznas terus mengembangkan berbagai layanan informasi untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi mengenai pengelolaan zakat.

Salah satunya melalui website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Baznas RI yang menyediakan laporan keuangan, regulasi, serta informasi terkait pengelolaan zakat. Sepanjang 2026, website tersebut tercatat telah dikunjungi sebanyak 81.700 kali.

Menurut Sodik, kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi Baznas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Karena itu, transparansi dan keterbukaan informasi menjadi prinsip yang harus diterapkan dalam setiap aspek pengelolaan zakat.

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Baznas juga menerapkan lima strategi untuk memperkuat keterbukaan informasi publik, yakni penguatan monitoring dan evaluasi, tata kelola dan regulasi, pelayanan publik dan digitalisasi, komunikasi publik, serta pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

Untuk mendukung strategi tersebut, Baznas menyediakan sejumlah kanal informasi, mulai dari website resmi dan PPID Baznas RI, website Pusat Kajian Baznas, aplikasi Cinta Zakat dan E-Catalog Baznas, hingga berbagai platform media sosial.