BAZNAS Dorong Kolaborasi Filantropi Lintas Iman
jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mendorong kolaborasi filantropi lintas iman sebagai instrumen inklusif untuk mendorong transformasi sosial dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Hal ini disampaikan Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pengumpulan, H. Rizaludin Kurniawan, M.Si, CFRM, dalam ajang Faith-Inspired Philanthropy Festival (Fifest) 2025 di Jakarta, Kamis (7/8/2025).
“Semua agama mengajarkan kedermawanan, bahkan dalam Islam jenis derma ini sangat banyak, bukan saja zakat yang bersifat wajib, ada juga derma lain yang sangat dianjurkan seperti infak, sedekah, wakaf, hadiah, wasiat, kurban, dan dana sosial agama lainnya," ucapnya.
Rizaludin mengatakan, semua kedermawanan yang diajarkan oleh agama ini tujuan utamanya adalah memberi manfaat untuk sesama.
"Ke depan perlu adanya kolaborasi filantropi lintas iman sebagai instrumen inklusif untuk transformasi sosial, dengan cara memperkuat kohesi sosial dan mengurangi prasangka, memperluas jangkauan penerima manfaat, mendorong inovasi program, serta memastikan keadilan dan kesetaraan," ujarnya.
Menurut Rizaludin, langkah-langkah kolaborasi ini bisa dimulai dengan membuat prioritas program bersama, pembentukan forum dialog, penyusunan kerangka kerja kolaboratif, peningkatan kapasitas, hingga monitoring dan evaluasi bersama.
BAZNAS sendiri telah mengimplementasikan semangat inklusivitas ini dalam berbagai program, di antaranya pemberdayaan kelompok disabilitas, bantuan pangan untuk Orang Asli Papua non-Muslim.
Kemudian, dukungan pendidikan bagi anak-anak di wilayah 3T, hingga pengembangan energi bersih melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di Lubukbangkar yang berkolaborasi dengan UNDP.
BAZNAS mendorong kolaborasi filantropi lintas iman untuk transformasi sosial dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- BAZNAS Kirim 50 Truk Bantuan Pangan untuk Warga Palestina
- Dorong Transisi Energi, Eddy Soeparno Ungkap Peran Strategis Filantropi
- BMH Dinilai Laznas yang Transparan & Akuntabel
- Hadir di FiFest 2025, BAZNAS Sediakan Layanan ZIS hingga Produk Mustahik Binaan
- BAZNAS Ajak Dai Muda Berperan dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat
- Di Fifest 2025, Pimpinan BAZNAS Sebut Zakat Ikut Berperan Capai SDGs