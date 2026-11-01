Baznas Entaskan 302.994 Mustahik dari Kemiskinan Sepanjang 2025

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) meraih penghargaan Excellence in Zakat Empowerment dalam ajang Best Sharia Awards 2026 atas capaian pemberdayaan 302.994 mustahik yang berhasil dientaskan dari kemiskinan sepanjang 2025.

Penghargaan itu diberikan sebagai apresiasi atas kontribusi Baznas dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah dan mendorong kemandirian masyarakat melalui pengelolaan dana zakat.

Capaian tersebut mencakup mustahik dari berbagai kelompok ekonomi.

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Pimpinan Organisasi, Kelembagaan, dan Pembinaan Daerah Baznas Saidah Sakwan mengatakan, penghargaan tersebut menjadi pengakuan terhadap kinerja pemberdayaan dan pengelolaan dana sosial yang dilakukan lembaganya.

“Penghargaan ini patut diapresiasi karena sekaligus menunjukkan kinerja pemberdayaan kita. Pengelolaan dana sosial yang dikelola Baznas diakui publik,” kata Saidah yang menerima penghargaan tersebut.

Dari total 302.994 mustahik yang dientaskan dari kemiskinan, sebanyak 131.952 orang berasal dari kelompok miskin ekstrem.

Selain itu, Baznas mencatat 15.649 mustahik berhasil bertransformasi menjadi muzaki atau pihak yang menunaikan zakat.

Saidah menyampaikan apresiasi kepada para muzaki, donatur, dan munfik yang telah mempercayakan dana mereka kepada Baznas.