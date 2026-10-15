Baznas Gandeng Kadin Perkuat Pengelolaan Zakat dan Pelatihan CPMI

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menggandeng Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) untuk memperkuat pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di kalangan pelaku usaha serta meningkatkan kompetensi calon pekerja migran Indonesia (CPMI).

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Ketua Baznas RI Sodik Mudjahid dan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie di Jakarta, Rabu (14/10).

Sodik mengatakan bahwa potensi zakat, infak, dan sedekah di Indonesia mencapai ratusan triliun rupiah.

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Namun, penghimpunan dana tersebut dinilai masih perlu ditingkatkan melalui penguatan sumber daya manusia (SDM), digitalisasi, kelembagaan, dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

"Baznas punya potensi yang luar biasa, zakat infak sedekah sampai ratusan triliun, tetapi sampai saat ini baru tercapai 8 sampai 10 persen," ujar Sodik.

Melalui kerja sama ini, Baznas dan Kadin berkomitmen mengembangkan kemandirian ekonomi mustahik atau penerima zakat melalui pelatihan, sertifikasi, peningkatan kompetensi calon pekerja dalam negeri dan CPMI, serta pembinaan usaha produktif.

Sodik berharap kolaborasi tersebut dapat memperluas peluang ekonomi bagi mustahik sekaligus mendukung program pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Dia juga mengapresiasi keterlibatan langsung pimpinan Kadin dalam merumuskan langkah-langkah pengembangan kerja sama ke depan.