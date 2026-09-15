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Baznas Hadirkan 'Jelajah Dampak Zakat Nusantara' di MTQ Nasional 2026

Baznas Hadirkan 'Jelajah Dampak Zakat Nusantara' di MTQ Nasional 2026
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Baznas menghadirkan booth digital untuk mengenalkan dampak zakat secara interaktif di MTQ Nasional 2026. Foto: Baznas

jpnn.com, SEMARANG - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menghadirkan booth edukasi digital bertajuk “Jelajah Dampak Zakat Nusantara” dalam ajang Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional XXXI 2026 di Semarang, 12–19 September 2026.

Booth tersebut menjadi sarana edukasi bagi peserta dan pengunjung MTQ Nasional untuk mengenal manfaat zakat melalui pendekatan digital yang interaktif.

Pengunjung dapat menjelajahi berbagai cerita mengenai penyaluran dan dampak zakat Baznas di sejumlah wilayah Indonesia.

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Sekretaris Utama Baznas H. Subhan Cholid, mengatakan, kehadiran “Jelajah Dampak Zakat Nusantara” merupakan inovasi untuk memperkenalkan manfaat zakat kepada masyarakat dengan pendekatan yang lebih dekat dengan perkembangan teknologi.

“Melalui booth ini, kami ingin menunjukkan bahwa zakat yang ditunaikan masyarakat dapat memberikan manfaat di berbagai wilayah Indonesia. Cerita-cerita tersebut kami hadirkan dalam format yang dekat dengan generasi saat ini sehingga masyarakat dapat mengenal perjalanan zakat dari penyaluran hingga manfaat yang diterima,” jelas Subhan Cholid dalam keterangan tertulis, Selasa (15/9).

Menurut Subhan, MTQ Nasional menjadi momentum bagi Baznas untuk memperkenalkan zakat kepada masyarakat melalui pengalaman yang interaktif dan mudah diikuti.

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Melalui booth tersebut, pengunjung dapat melihat beragam cerita penyaluran dan manfaat zakat Baznas dari berbagai daerah di Indonesia.

“Melalui pengalaman ini, kami berharap masyarakat dapat melihat bagaimana zakat memberikan manfaat bagi penerima di berbagai wilayah Indonesia. Kami ingin informasi mengenai zakat dapat disampaikan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami,” ujar Subhan.

Baznas menghadirkan booth digital untuk mengenalkan dampak zakat secara interaktif di MTQ Nasional 2026.

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