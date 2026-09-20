Baznas Hadirkan Layanan Gratis dan Produk UMKM Mustahik di MTQ Nasional XXXI

jpnn.com, SEMARANG - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI bersama Baznas Provinsi Jawa Tengah dan Baznas Kota Semarang menghadirkan berbagai layanan dan kegiatan edukatif dalam rangka memeriahkan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional XXXI Tahun 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung dalam rangkaian pameran MTQ Nasional XXXI pada 12–19 September 2026. Baznas menghadirkan booth edukasi digital bertajuk “Jelajah Dampak Zakat Nusantara”, layanan potong rambut gratis, serta berpartisipasi dalam Halal Food Fest.

Sekretaris Utama Baznas RI Dr. H. Subhan Cholid, Lc., M.A. mengajak masyarakat mengunjungi booth Baznas dan memanfaatkan berbagai layanan serta edukasi yang tersedia selama pameran berlangsung.

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“Kami ada edukasi tentang zakat. Kalau Anda beruntung, Anda akan mendapatkan hadiah yang sangat menarik,” ujar Subhan di booth Baznas, Semarang, Sabtu (19/9).

Subhan menjelaskan, booth tersebut tidak hanya melibatkan Baznas RI, tetapi juga Baznas daerah dan pelaku UMKM binaan.

Produk usaha milik mustahik binaan turut diperkenalkan melalui Halal Food Fest sebagai bagian dari upaya memperluas akses pasar bagi penerima manfaat.

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Selain mengenalkan produk UMKM binaan, Baznas memberikan edukasi mengenai zakat melalui aktivitas interaktif. Pengunjung juga berkesempatan mengikuti berbagai kegiatan dan memperoleh hadiah yang disediakan selama pameran.

Subhan berharap kehadiran Baznas dalam MTQ Nasional XXXI dapat menjadi sarana memperluas pemahaman masyarakat mengenai zakat sekaligus memaknai MTQ sebagai momentum membumikan Al-Qur’an.