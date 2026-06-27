Baznas Integrasikan Program Pemberdayaan UMKM dengan Koperasi
jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Kementerian Koperasi (Kemenkop) membahas peluang kerja sama strategis untuk memperkuat sektor usaha mikro melalui sinergi program pemberdayaan ekonomi berbasis koperasi. Pertemuan tersebut berlangsung di Jakarta, Kamis (25/6).
Dalam pertemuan itu, Baznas memaparkan sejumlah program pemberdayaan ekonomi yang telah berjalan, seperti Zmart, ZChicken, Baznas Microfinance Desa (BMD), dan Baznas Microfinance Masjid (BMM).
Program-program tersebut diusulkan untuk diintegrasikan dengan penguatan kelembagaan koperasi agar pelaku UMKM binaan memiliki legalitas usaha dan lebih mudah berkembang.
Ketua Baznas Sodik Mudjahid mengatakan sinergi dengan Kemenkop diharapkan dapat memperkuat program pemberdayaan ekonomi yang telah dijalankan Baznas.
"Kami hadir untuk memperkenalkan program-program Baznas yang sudah berjalan dan berharap program mikro ini dapat lebih dimatangkan serta dimasifkan ke depannya," ujar Sodik dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/6).
Sodik menjelaskan kolaborasi tersebut juga diarahkan untuk mengoptimalkan peran koperasi masjid agar menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurutnya, masjid dapat berfungsi sebagai wadah yang mengakomodasi sekaligus memasarkan produk-produk lokal hasil karya jemaah.
"Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat sektor riil melalui pemberdayaan potensi lokal sehingga masyarakat memiliki kemandirian ekonomi yang lebih kuat," katanya.
Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan kementeriannya siap memberikan penguatan kelembagaan melalui wadah koperasi bagi para pelaku UMKM binaan Baznas.
Baznas dan Kemenkop menjajaki sinergi untuk memperkuat UMKM mustahik melalui koperasi.
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