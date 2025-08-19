BAZNAS Kembali Salurkan Bantuan Kemanusiaan ke Gaza Lewat Airdrop Tahap II
jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Gaza melalui mekanisme airdrop tahap kedua, Senin (18/8/2025).
Bantuan tersebut diterjunkan menggunakan pesawat Hercules milik TNI AU dalam misi Operasi Bantuan Kemanusiaan Gaza Palestina Satgas Garuda Merah Putih II.
Bantuan tahap kedua ini merupakan kelanjutan dari pengiriman perdana pada 17 Agustus 2025, yang bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia.
Dalam misi kali ini, BAZNAS RI kembali menyalurkan 80 ton bantuan pangan melalui jalur udara.
Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., menyampaikan rasa syukur atas kelancaran pengiriman bantuan tersebut.
Dia memastikan paket bantuan dipersiapkan dengan sistem pengamanan khusus agar logistik dapat tiba dengan selamat di titik penerjunan.
“Alhamdulillah, bantuan dari masyarakat Indonesia untuk saudara-saudara kita di Palestina kembali berhasil diterjunkan di Jalur Gaza melalui airdrop. Paket logistik ini dipersiapkan dengan sistem pengamanan khusus agar tiba dengan selamat di lokasi penerima,” ujar Kiai Noor di Jakarta.
Menurut Kiai Noor, keberhasilan penyaluran bantuan ini menunjukkan solidaritas masyarakat Indonesia yang tidak pernah surut mendukung perjuangan rakyat Palestina.
