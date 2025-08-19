menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » BAZNAS Kembali Salurkan Bantuan Kemanusiaan ke Gaza Lewat Airdrop Tahap II

BAZNAS Kembali Salurkan Bantuan Kemanusiaan ke Gaza Lewat Airdrop Tahap II

BAZNAS Kembali Salurkan Bantuan Kemanusiaan ke Gaza Lewat Airdrop Tahap II
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
BAZNAS RI dan TNI sukses jalankan airdrop tahap II, 80 ton bantuan pangan diterjunkan di Gaza. Foto: Baznas

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Gaza melalui mekanisme airdrop tahap kedua, Senin (18/8/2025).

Bantuan tersebut diterjunkan menggunakan pesawat Hercules milik TNI AU dalam misi Operasi Bantuan Kemanusiaan Gaza Palestina Satgas Garuda Merah Putih II.

Bantuan tahap kedua ini merupakan kelanjutan dari pengiriman perdana pada 17 Agustus 2025, yang bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia.

Baca Juga:

Dalam misi kali ini, BAZNAS RI kembali menyalurkan 80 ton bantuan pangan melalui jalur udara.

Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., menyampaikan rasa syukur atas kelancaran pengiriman bantuan tersebut.

Dia memastikan paket bantuan dipersiapkan dengan sistem pengamanan khusus agar logistik dapat tiba dengan selamat di titik penerjunan.

Baca Juga:

“Alhamdulillah, bantuan dari masyarakat Indonesia untuk saudara-saudara kita di Palestina kembali berhasil diterjunkan di Jalur Gaza melalui airdrop. Paket logistik ini dipersiapkan dengan sistem pengamanan khusus agar tiba dengan selamat di lokasi penerima,” ujar Kiai Noor di Jakarta.

Menurut Kiai Noor, keberhasilan penyaluran bantuan ini menunjukkan solidaritas masyarakat Indonesia yang tidak pernah surut mendukung perjuangan rakyat Palestina.

BAZNAS RI dan TNI sukses jalankan airdrop tahap II, 80 ton bantuan pangan diterjunkan di Gaza.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI