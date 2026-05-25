Baznas Kembali Salurkan Bantuan Kemanusiaan Rp 5 Miliar untuk Palestina
jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI menyerahkan bantuan kemanusiaan senilai Rp5 miliar untuk warga Palestina melalui Kedutaan Besar Palestina di Indonesia.
Bantuan tersebut berasal dari donasi masyarakat Indonesia yang dihimpun untuk membantu korban konflik kemanusiaan di Palestina.
Penyaluran bantuan dilakukan dalam kegiatan “Penyaluran Bantuan Kemanusiaan Membasuh Luka Palestina” di Gedung Baznas RI, Jakarta, belum lama ini.
Acara tersebut turut dihadiri perwakilan Baznas Jawa Tengah, Baznas Kota Depok, LAZSIP, dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
Ketua Baznas Sodik Mudjahid, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas masyarakat Indonesia terhadap warga Palestina yang masih terdampak konflik berkepanjangan.
Menurut Sodik, sejak konflik di Palestina memanas, Baznas telah menyalurkan bantuan kemanusiaan hingga Rp150 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp36 miliar disalurkan dalam tiga bulan terakhir.
“Artinya komitmen kepedulian rakyat kita kepada Palestina dalam keadaan ekonomi yang sulit ini, masih terus berjalan. Kami bertugas adalah untuk menampung amanat-amanat tersebut, kemudian kami salurkan,” ujar Sodik.
Dia menambahkan, selain melalui jalur resmi Kedutaan Besar Palestina, bantuan kemanusiaan juga disalurkan melalui berbagai jalur lain agar dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Baznas menyalurkan bantuan kemanusiaan Rp5 miliar dari masyarakat Indonesia untuk Palestina.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Sambut Kepulangan 9 WNI Korban Israel, Menlu Sugiono: Selamat Berkumpul dengan Keluarga
- Berbuat Tercela, Menteri Israel Ben Gvir Dilarang Masuk ke Prancis
- Kemenhaj: Dam Jemaah Haji Indonesia Didistribusikan untuk Palestina
- Dubes Palestina Puji Dukungan Kemanusiaan Masyarakat Indonesia untuk Gaza
- Thoudy Badai yang Diculik Israel Sudah Bebas, Keluarga Siapkan Fisik & Mental Menyambut di Tanah Air
- WNI yang Diculik Israel Dibebaskan, Sukamta: Solidaritas untuk Palestina tak Boleh Padam