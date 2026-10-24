Baznas Kerahkan 70 Personel Tangani Karhutla di Sejumlah Wilayah

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mengerahkan 70 personel untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia hingga Sabtu (24/10).

Selain melakukan pemadaman, tim juga menyalurkan bantuan kemanusiaan dan layanan kesehatan bagi masyarakat, petugas, serta relawan yang terdampak.

Pimpinan Baznas RI Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan Idy Muzayyad, mengatakan pengerahan personel dan sumber daya dilakukan untuk mendukung penanganan kebakaran sekaligus membantu masyarakat menghadapi dampaknya.

Personel Baznas diterjunkan untuk melakukan pemadaman di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Barat.

Tim juga mendirikan dapur air guna menyediakan minuman dan makanan ringan bagi petugas serta relawan yang bertugas di lapangan.

Di bidang kesehatan, Baznas mengoperasikan Rumah Sehat Oksigen di Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Fasilitas tersebut telah memberikan layanan kesehatan kepada 261 jiwa sebagai bagian dari upaya membantu masyarakat menghadapi dampak karhutla.

Baznas juga menyalurkan bantuan logistik berupa masker untuk masyarakat dan siswa sekolah, makanan siap saji, susu UHT, roti untuk anak-anak, air bersih, serta multivitamin bagi warga dan relawan.