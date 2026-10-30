Baznas Kirim 4.520 Paket Bahan Pokok Senilai Rp2,6 Miliar untuk Palestina

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina yang terdampak krisis.

Kali ini, sebanyak 4.520 paket bahan pokok senilai Rp2,6 miliar diberangkatkan menggunakan lima truk kontainer dari Ismailia, Mesir, menuju Gaza, Kamis (29/10/2026).

Pelepasan bantuan dilakukan langsung oleh Ketua Baznas RI Sodik Mudjahid bersama Pimpinan Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan Baznas Idy Muzayyad, Deputi Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan Baznas Imdadun Rahmat, serta jajaran Baznas RI lainnya.

Baca Juga: Beasiswa Cendekia Baznas 2026 Sasar 300 Mahasiswa di Delapan Negara

Paket bantuan tersebut berisi berbagai kebutuhan pangan, seperti pasta, kurma, keju, teh, gula, terigu, kacang-kacangan, minyak, dan ragi untuk membuat roti.

Dalam proses pengemasan, Baznas turut melibatkan mahasiswa penerima manfaat Beasiswa Cendekia Baznas di Universitas Al-Azhar, Mesir.

Sodik mengatakan, bantuan tersebut merupakan amanah masyarakat Indonesia untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan warga Palestina yang masih menghadapi krisis kemanusiaan berkepanjangan. Terlebih, kondisi pengungsi yang tinggal di tenda makin sulit saat menghadapi musim dingin.

Baca Juga: Baznas Kerahkan 70 Personel Tangani Karhutla di Sejumlah Wilayah

"Ada lima truk atau sebanyak 4.520 paket bahan pokok makanan dengan sekitar 25 jenis bahan pangan yang disesuaikan dengan selera mereka," ujar Sodik.

Dia menjelaskan, bantuan diberangkatkan dari Gudang 4TDK di Ismailia dan diproses melalui kerja sama dengan Egyptian Red Crescent (ERC).