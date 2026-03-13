BAZNAS & LAZ Dukung Pemerintah Berantas Kemiskinan lewat ‘Indonesia Berdaya’

jpnn.com, JAKARTA - Sinergi antara Forum Zakat (FOZ), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berkolaborasi mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Komitmen tersebut ditunjukkan dalam kegiatan yang digelar pada Kamis, 12 Maret 2026 di Jakarta International Velodrome.

Ketua Umum Forum Zakat, Wildhan Dewayana menyampaikan Indonesia Berdaya merupakan platform kolaborasi yang mempertemukan berbagai pihak untuk bersama-sama menghadapi tantangan kemiskinan ekstrem yang tidak dapat diselesaikan secara sendiri-sendiri.

Menurutnya, potensi zakat nasional yang diperkirakan mencapai Rp 327 triliun masih terealisasi sekitar Rp 44 triliun atau sekitar 13 persen.

Hal ini menunjukkan besarnya peluang yang dapat dioptimalkan melalui kolaborasi antara lembaga zakat, filantropi, dan pemerintah agar potensi tersebut dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.

“Indonesia Berdaya menjadi ruang bersama yang menyatukan kekuatan pemerintah, lembaga zakat, dan filantropi untuk bergerak bersama mengatasi kemiskinan,” ujar Wildhan dikutip, Jumat (13/3).

Dia menyampaikan melalui rangkaian program Indonesia Berdaya telah disalurkan bantuan senilai Rp 437 miliar yang menjangkau 117 titik kantong kemiskinan ekstrem dengan sekitar 3 juta penerima manfaat dari kelompok fakir dan miskin.

Sebagai bagian dari implementasi gerakan ini, berbagai program sosial dilaksanakan di sejumlah wilayah prioritas.