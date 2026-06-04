Baznas Pasang Instalasi Listrik untuk Korban Kebakaran Kemayoran

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) terus melanjutkan bantuan bagi warga yang terdampak kebakaran di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat.

Pada tahap pemulihan ini, Baznas memasang instalasi listrik penerangan dan menyalurkan makanan siap saji kepada para penyintas.

Langkah tersebut dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang masih berada di lokasi pengungsian maupun kawasan terdampak kebakaran.

Baca Juga: Respons Cepat Tim BTB untuk Korban Kebakaran Kemayoran

Pimpinan Baznas Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan, Idy Muzayyad, mengatakan bantuan lanjutan diberikan setelah fase tanggap darurat selesai dilaksanakan.

“Setelah melakukan respons darurat pada fase awal, Baznas RI melanjutkan penanganan dengan memasang instalasi listrik penerangan dan menyalurkan makanan siap saji bagi masyarakat terdampak kebakaran di Kemayoran,” ujar Idy dalam keterangannya, Kamis (4/6).

Menurut dia, kebutuhan penerangan menjadi salah satu aspek penting yang harus segera dipenuhi agar warga dapat beraktivitas dengan lebih aman, terutama saat malam hari.

Idy menjelaskan bahwa kondisi pascakebakaran membuat sebagian fasilitas dasar warga belum dapat berfungsi secara normal, termasuk akses listrik di sejumlah titik terdampak.

“Di lokasi bencana semua serba terbatas, termasuk akses penerangan pada malam hari. Karena itu, Baznas berupaya menghadirkan instalasi listrik penerangan agar masyarakat dapat beraktivitas dengan lebih aman dan nyaman selama masa pemulihan,” katanya.