BAZNAS Perbaiki Lima Rumah Tidak Layak Huni di Pematangsiantar
jpnn.com, PEMATANGSIANTAR - BAZNAS Kota Pematangsiantar merehabilitasi lima unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara. Program ini menyasar mustahik yang membutuhkan hunian aman dan layak.
Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Saidah Sakwan mengatakan, program tersebut merupakan bentuk dukungan nyata BAZNAS dalam memenuhi hak dasar masyarakat kurang mampu.
“Memiliki rumah yang aman dan nyaman adalah hak setiap warga,” ujar Saidah, dalam keterangannya, Jumat (26/12).
Dia menjelaskan, sejumlah rumah mustahik berada dalam kondisi memprihatinkan sebelum diperbaiki, seperti atap bocor dan struktur bangunan yang tidak aman.
Melalui program ini, BAZNAS berupaya menghadirkan hunian yang lebih layak bagi para penerima manfaat.
Salah satu penerima bantuan adalah Nizar, lansia tunanetra yang tinggal di Kelurahan Padamea, Kecamatan Siantar Marihat.
Selain itu, bantuan juga diberikan kepada Ardi, buruh bangunan yang berdomisili di wilayah Siantar Sitalasari.
“Kini rumah mereka sudah bersih dan nyaman untuk ditinggali,” kata Saidah.
BAZNAS Pematangsiantar memperbaiki lima rumah tidak layak huni (RTLH) milik mustahik
