Baznas Perkuat Syiar Zakat Lewat Kolaborasi dengan Media Digital MUI

jpnn.com, JAKARTA - Baznas memperkuat kolaborasi dengan Media Digital Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk meningkatkan literasi zakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Upaya tersebut dibahas dalam Workshop Amplifikasi Literasi Keislaman Digital Era AI di Kantor Pusat MUI, Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Workshop bertema "Penguatan Syiar Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) untuk Membangun Umat di Era Digital" itu menjadi wadah bagi kedua lembaga untuk menyusun strategi penguatan edukasi zakat agar lebih efektif menjangkau masyarakat melalui platform digital.

Pimpinan Baznas Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan, H. Idy Muzayyad, mengatakan perkembangan teknologi, termasuk AI, perlu dimanfaatkan untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai zakat sekaligus meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan ZIS.

"Kolaborasi strategis antara Baznas RI dan Media Digital MUI ini sangat penting untuk memperkuat literasi zakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan," ujar Idy.

Menurut Idy, sinergi tersebut diarahkan pada tiga fokus utama, yakni meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat, memperluas publikasi program-program zakat yang telah dijalankan, serta mendorong pembahasan isu-isu aktual terkait zakat di ruang publik.

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Ia menilai kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat peran media digital sebagai sarana edukasi sekaligus memperluas jangkauan informasi mengenai manfaat zakat kepada berbagai lapisan masyarakat.

"Sinergi ini kami harapkan mampu menghadirkan edukasi zakat yang jauh lebih luas, adaptif, serta mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat di era modern," katanya.