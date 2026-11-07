Baznas Raih Bronze Winner di SPS Awards 2026 Kategori Media Sosial Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Baznas meraih penghargaan Bronze Winner dalam ajang Serikat Perusahaan Pers (SPS) Awards 2026 untuk kategori Indonesia Digital Media Awards (IDMA), subkategori The Best Government Social Media.

Penghargaan tersebut diberikan atas pengelolaan media sosial sebagai sarana komunikasi dan penyampaian informasi publik.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Umum SPS, Januar Primadi Ruswita, dalam acara penganugerahan di Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat (6/11/2026) malam.

Penghargaan diterima Pimpinan Riset, Pengembangan, Perencanaan, dan Inovasi Baznas H. Syarifuddin, didampingi Kabag Humas Baznas Yudhiarma MK.

Syarifuddin mengatakan, penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap upaya Baznas dalam memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi program, edukasi zakat, serta kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada masyarakat.

Menurut dia, pencapaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh insan Baznas dalam membangun komunikasi publik yang informatif dan mampu menjangkau masyarakat luas.

Media sosial juga memiliki peran penting dalam memperkenalkan berbagai program pengelolaan zakat kepada publik.

Dia turut menyampaikan apresiasi kepada para muzaki, mitra, dan masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada Baznas. Penghargaan tersebut diharapkan menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas komunikasi serta keterbukaan informasi publik.