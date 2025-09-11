BAZNAS Raih Dua Penghargaan di TOP GRC Awards 2025
jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) meraih dua penghargaan bergengsi dalam ajang TOP GRC Awards 2025.
Penghargaan yang diterima yakni TOP GRC Awards 2025 #3 Star dan Special Appreciation: The High Committees GRC on Public Institution 2025.
TOP GRC Awards merupakan ajang penghargaan terbesar di bidang Governance, Risk, and Compliance (GRC) di Indonesia.
Penyelenggaraan tahun ini diadakan oleh Majalah Top Business bersama Asosiasi GRC Indonesia, IRMAPA, ICoPI, dan PaGi, serta didukung oleh konsultan bisnis dan akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Bandung.
Ajang ini diikuti ratusan institusi terkemuka dan menilai lebih dari 900 perusahaan lintas sektor. Berdasarkan penilaian independen, BAZNAS dinilai berhasil menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan yang kredibel sehingga layak menerima penghargaan.
Wakil Ketua BAZNAS H. Mokhamad Mahdum atau Haji Mo, menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut.
“Alhamdulillah, penghargaan ini menjadi motivasi besar bagi BAZNAS untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola demi mewujudkan lembaga zakat yang kredibel dan terpercaya,” ujarnya.
Haji Mo menegaskan, penghargaan ini merupakan bentuk kepercayaan masyarakat yang harus dijaga dengan integritas dan transparansi penuh.
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) meraih dua penghargaan bergengsi dalam ajang TOP GRC Awards 2025.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Selamat, Pertamina Group Raih Penghargaan Katadata ESG Index Awards 2025
- Tingkatkan Mutu Pendidikan, 1.000 Madrasah Ikut Program Layak Belajar 2025
- Medela Potentia Raih 2 Penghargaan di Ajang TOP GRC Awards 2025
- Peruri Raih Predikat Tertinggi di TOP GRC Awards 2025
- Gubernur Herman Deru Raih Penghargaan sebagai Pelopor Percepatan Meritokrasi dari BKN
- 200 Paket ZChicken Dibagikan untuk Ojol dan Pekerja Rentan di Jakarta