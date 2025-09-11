BAZNAS Raih Dua Penghargaan di TOP GRC Awards 2025

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) meraih dua penghargaan bergengsi dalam ajang TOP GRC Awards 2025.

Penghargaan yang diterima yakni TOP GRC Awards 2025 #3 Star dan Special Appreciation: The High Committees GRC on Public Institution 2025.

TOP GRC Awards merupakan ajang penghargaan terbesar di bidang Governance, Risk, and Compliance (GRC) di Indonesia.

Penyelenggaraan tahun ini diadakan oleh Majalah Top Business bersama Asosiasi GRC Indonesia, IRMAPA, ICoPI, dan PaGi, serta didukung oleh konsultan bisnis dan akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Bandung.

Ajang ini diikuti ratusan institusi terkemuka dan menilai lebih dari 900 perusahaan lintas sektor. Berdasarkan penilaian independen, BAZNAS dinilai berhasil menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan yang kredibel sehingga layak menerima penghargaan.

Wakil Ketua BAZNAS H. Mokhamad Mahdum atau Haji Mo, menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut.

“Alhamdulillah, penghargaan ini menjadi motivasi besar bagi BAZNAS untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola demi mewujudkan lembaga zakat yang kredibel dan terpercaya,” ujarnya.

Haji Mo menegaskan, penghargaan ini merupakan bentuk kepercayaan masyarakat yang harus dijaga dengan integritas dan transparansi penuh.