BAZNAS Salurkan 400 Paket Hidangan Ramadan di Kampung Gasong
jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyalurkan bantuan Hidangan Berkah Ramadan (HBR) berupa 400 porsi makanan siap saji dan takjil kepada masyarakat prasejahtera di Kampung Pemulung (Gasong), Tebet, Jakarta, belum lama ini.
Kampung Gasong dikenal sebagai hunian ratusan keluarga pemulung yang hidup dalam keterbatasan dan jauh dari standar kelayakan.
Lokasinya yang berada di belakang pusat perbelanjaan dan kawasan perkantoran mencerminkan kontras ketimpangan sosial di wilayah Ibu Kota.
Pimpinan BAZNAS Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, mengatakan program Hidangan Berkah Ramadan merupakan upaya lembaganya untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat prasejahtera tetap terpenuhi selama bulan suci.
Zakat yang disalurkan para muzaki kepada BAZNAS kami alokasikan untuk kemaslahatan umat, termasuk Hidangan Berkah Ramadan bagi masyarakat prasejahtera.
"Salah satunya kami distribusikan di Kampung Gasong, Tebet, untuk memastikan warga dapat menikmati hidangan berbuka yang layak,” ujar Saidah dalam keterangan tertulis.
Dia menambahkan, program HBR merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia.
Penyaluran tidak hanya menyasar daerah, tetapi juga kawasan perkotaan dengan tingkat ketimpangan ekonomi tinggi serta kantong-kantong kemiskinan.
BAZNAS menyalurkan 400 porsi Hidangan Berkah Ramadan bagi warga prasejahtera di Kampung Gasong, Tebet.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 1.314 Paket Berbuka Puasa Disalurkan untuk Warga Gaza saat Ramadan
- AEON di Indonesia dan Jepang Salurkan Bantuan Rp 4,1 Miliar untuk Sumatra
- Baznas Tetapkan Nisab Zakat Penghasilan 2026, Sebegini Nominalnya
- Dana ZIS Dipastikan Tidak Mengalir ke Program Makan Bergizi Gratis
- Ribuan Paket Hidangan Berbuka Puasa Dibagikan untuk Warga di Sekitar Masjid Al Aqsa
- Momen Buka Puasa Bersama Satukan Warga Terdampak Banjir Aceh