BAZNAS Salurkan 400 Paket Hidangan Ramadan di Kampung Gasong

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyalurkan bantuan Hidangan Berkah Ramadan (HBR) berupa 400 porsi makanan siap saji dan takjil kepada masyarakat prasejahtera di Kampung Pemulung (Gasong), Tebet, Jakarta, belum lama ini.

Kampung Gasong dikenal sebagai hunian ratusan keluarga pemulung yang hidup dalam keterbatasan dan jauh dari standar kelayakan.

Lokasinya yang berada di belakang pusat perbelanjaan dan kawasan perkantoran mencerminkan kontras ketimpangan sosial di wilayah Ibu Kota.

Pimpinan BAZNAS Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, mengatakan program Hidangan Berkah Ramadan merupakan upaya lembaganya untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat prasejahtera tetap terpenuhi selama bulan suci.

Zakat yang disalurkan para muzaki kepada BAZNAS kami alokasikan untuk kemaslahatan umat, termasuk Hidangan Berkah Ramadan bagi masyarakat prasejahtera.

"Salah satunya kami distribusikan di Kampung Gasong, Tebet, untuk memastikan warga dapat menikmati hidangan berbuka yang layak,” ujar Saidah dalam keterangan tertulis.

Baca Juga: Ribuan Paket Hidangan Berbuka Puasa Dibagikan untuk Warga di Sekitar Masjid Al Aqsa

Dia menambahkan, program HBR merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia.

Penyaluran tidak hanya menyasar daerah, tetapi juga kawasan perkotaan dengan tingkat ketimpangan ekonomi tinggi serta kantong-kantong kemiskinan.