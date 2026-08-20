Baznas Salurkan 48.000 Liter Air Bersih untuk Warga Terdampak Kekeringan di Kulon Progo

jpnn.com, KULON PROGO - Baznas menyalurkan 48.000 liter air bersih kepada warga terdampak kekeringan di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (19/8/2026).

Distribusi air bersih dilakukan di sejumlah wilayah, antara lain Desa Sekaro dan Giripurwo, Kecamatan Girimulyo, serta Dusun Krikil dan kawasan lain di Kabupaten Kulon Progo. Penyaluran dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan masyarakat.

Ketua Baznas Sodik Mudjahid mengatakan kekeringan menyebabkan sebagian warga kesulitan memperoleh air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut mendorong penyaluran bantuan ke wilayah yang membutuhkan.

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"Kami menyalurkan air langsung ke wilayah yang membutuhkan, terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat selama kekeringan," kata Sodik dalam keterangannya, Jumat (20/8).

Menurut Sodik, Baznas bersama Baznas daerah akan terus memantau kondisi dan kebutuhan air bersih di wilayah terdampak. Pemantauan dilakukan agar bantuan dapat disalurkan sesuai kondisi di lapangan dan tepat sasaran.

Wakil Ketua II Baznas Kabupaten Kulon Progo Sugiyanta, mengatakan kekeringan membuat sebagian warga harus mencari sumber air yang lebih jauh. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena air merupakan kebutuhan utama masyarakat.

"Di tengah kondisi seperti ini, Baznas ingin memastikan masyarakat tidak menghadapi kesulitan air bersih sendirian. Kami hadir bersama Baznas RI untuk membantu memenuhi kebutuhan warga," ujar Sugiyanta.

Sebelumnya, Baznas telah menyalurkan 1,5 juta liter air bersih ke 72 desa di 46 kecamatan dan 14 kabupaten pada enam provinsi.