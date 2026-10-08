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Baznas Salurkan 875 Paket Makanan untuk 3.500 Pengungsi di Gaza

Baznas Salurkan 875 Paket Makanan untuk 3.500 Pengungsi di Gaza
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Baznas menyalurkan 875 paket makanan siap saji untuk memenuhi kebutuhan pangan 3.500 pengungsi di Gaza. Foto: Baznas

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mendistribusikan 875 paket makanan keluarga siap saji kepada 3.500 pengungsi yang terdampak krisis kemanusiaan di Gaza, Palestina.

Bantuan tersebut ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar.

Setiap paket makanan terdiri atas satu nampan besar nasi dan satu ekor ayam utuh. Satu paket diperuntukkan bagi satu keluarga yang terdiri atas empat orang sehingga bantuan tersebut dapat menjangkau ribuan penerima manfaat.

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Ketua Baznas H. Sodik Mudjahid, mengatakan distribusi makanan tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan pangan di tengah kondisi kemanusiaan yang masih sulit.

“Kondisi Palestina hingga saat ini masih dalam keadaan keprihatinan. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar pun masih sangat sulit, termasuk di wilayah utara Jalur Gaza. Baznas berharap bantuan ini bisa turut meringankan beban mereka,” ujar Sodik dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (8/10).

Menurut Sodik, penyaluran bantuan tersebut juga merupakan bagian dari upaya Baznas menyalurkan amanah masyarakat Indonesia melalui zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat yang membutuhkan.

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Pemenuhan kebutuhan makanan, kata dia, menjadi salah satu prioritas dalam situasi krisis kemanusiaan.

Sodik menambahkan solidaritas masyarakat Indonesia untuk Palestina masih dibutuhkan. Baznas berkomitmen menyalurkan bantuan yang dipercayakan masyarakat secara tepat sasaran, termasuk kepada warga yang terdampak krisis kemanusiaan di Palestina.

Baznas menyalurkan 875 paket makanan siap saji untuk memenuhi kebutuhan pangan 3.500 pengungsi di Gaza.

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