Baznas Salurkan Alat Bantu Dengar Gratis bagi Anak Disabilitas di Tebet

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyalurkan alat bantu dengar secara gratis kepada anak penyandang disabilitas rungu dan wicara dari keluarga prasejahtera di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

Bantuan tersebut diberikan sebagai upaya membantu anak dari keluarga kurang mampu yang mengalami keterbatasan akses layanan kesehatan pendengaran.

Pimpinan Baznas Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, mengatakan bantuan itu merupakan bagian dari upaya Baznas menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat, khususnya penyandang disabilitas yang membutuhkan dukungan.

Penyaluran dilakukan melalui pengelolaan dana zakat yang dihimpun dari para muzaki.

“Ini adalah bentuk kepedulian dan keberpihakan Baznas terhadap kaum rentan, seperti penyandang disabilitas. Zakat yang para muzaki salurkan kepada Baznas kami optimalkan untuk membantu para mustahik,” ujar Saidah dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (6/3).

Menurut Saidah, gangguan pendengaran sering menjadi hambatan besar dalam aktivitas sehari-hari, termasuk dalam proses pendidikan dan komunikasi.

Kondisi tersebut dapat berdampak pada terbatasnya kesempatan bagi anak-anak penyandang disabilitas untuk berkembang secara optimal.

Dalam kegiatan tersebut, Baznas memberikan alat bantu dengar kepada Amirah, seorang pelajar sekolah menengah pertama yang tinggal bersama ibunya di rumah kos di kawasan Tebet Dalam.