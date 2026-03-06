menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » Baznas Salurkan Alat Bantu Dengar Gratis bagi Anak Disabilitas di Tebet

Baznas Salurkan Alat Bantu Dengar Gratis bagi Anak Disabilitas di Tebet

Baznas Salurkan Alat Bantu Dengar Gratis bagi Anak Disabilitas di Tebet
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Baznas menyalurkan alat bantu dengar gratis bagi anak disabilitas dari keluarga prasejahtera di Tebet, Jakarta Selatan. Foto: Baznas

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyalurkan alat bantu dengar secara gratis kepada anak penyandang disabilitas rungu dan wicara dari keluarga prasejahtera di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

Bantuan tersebut diberikan sebagai upaya membantu anak dari keluarga kurang mampu yang mengalami keterbatasan akses layanan kesehatan pendengaran.

Pimpinan Baznas Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, mengatakan bantuan itu merupakan bagian dari upaya Baznas menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat, khususnya penyandang disabilitas yang membutuhkan dukungan.

Baca Juga:

Penyaluran dilakukan melalui pengelolaan dana zakat yang dihimpun dari para muzaki.

“Ini adalah bentuk kepedulian dan keberpihakan Baznas terhadap kaum rentan, seperti penyandang disabilitas. Zakat yang para muzaki salurkan kepada Baznas kami optimalkan untuk membantu para mustahik,” ujar Saidah dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (6/3).

Menurut Saidah, gangguan pendengaran sering menjadi hambatan besar dalam aktivitas sehari-hari, termasuk dalam proses pendidikan dan komunikasi.

Baca Juga:

Kondisi tersebut dapat berdampak pada terbatasnya kesempatan bagi anak-anak penyandang disabilitas untuk berkembang secara optimal.

Dalam kegiatan tersebut, Baznas memberikan alat bantu dengar kepada Amirah, seorang pelajar sekolah menengah pertama yang tinggal bersama ibunya di rumah kos di kawasan Tebet Dalam.

Baznas menyalurkan alat bantu dengar gratis bagi anak disabilitas dari keluarga prasejahtera di Tebet, Jakarta Selatan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI