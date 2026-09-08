Baznas Salurkan Bantuan Air Bersih untuk Penyintas Gempa di Flores Timur

jpnn.com, NUSA TENGGARA TIMUR - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyalurkan bantuan air bersih kepada penyintas gempa bumi di Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bantuan tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak gempa.

Kondisi pascabencana masih menyulitkan aktivitas warga, termasuk akses terhadap sejumlah kebutuhan pokok.

Pimpinan Baznas Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan, H. Idy Muzayyad, mengatakan distribusi air bersih menjadi bagian dari upaya membantu penyintas memenuhi kebutuhan dasar selama masa tanggap darurat.

“Baznas hadir untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, salah satunya kebutuhan air bersih. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban para penyintas dan membantu mereka melewati masa tanggap darurat,” ujar Idy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (8/9).

Idy mengatakan Baznas akan terus memberikan layanan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak bencana.

Penyaluran bantuan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan mendesak di wilayah terdampak gempa.

“Dalam situasi seperti ini, kebutuhan masyarakat harus menjadi perhatian bersama. Baznas akan terus berkoordinasi dan berupaya memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” katanya.