BAZNAS Salurkan Bantuan Kebutuhan Hidup untuk Keluarga Palestina di Mesir

jpnn.com, KAIRO - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyalurkan bantuan kebutuhan hidup kepada keluarga pengungsi Palestina di Mesir.

Penyaluran dilakukan oleh Tim Delegasi BAZNAS bersama Tim KBRI Kairo sebagai bagian dari misi kemanusiaan yang terus berlangsung.

Turut hadir dalam penyaluran bantuan Wakil Ketua BAZNAS RI H. Mokhamad Mahdum (Haji Mo), Pimpinan BAZNAS RI Bidang Koordinasi Nasional KH. Achmad Sudrajat Lc, MA, tim Satuan Tugas (Satgas) Palestina BAZNAS RI, serta mitra Al Jouds Foundation.

Wakil Ketua BAZNAS RI, H. Mokhamad Mahdum, menjelaskan bantuan diserahkan kepada delapan keluarga pengungsi Palestina yang tinggal di Mesir.

Menurutnya, penyaluran ini menjadi simbol kerja sama BAZNAS dengan Al Jouds Foundation yang selama ini aktif membantu pengungsi melalui berbagai program sosial.

“Kami ingin saudara-saudara dari Palestina yang berada di Mesir ini tetap dapat terpenuhi kebutuhan sehari-harinya. Melalui bantuan ini kami ingin memastikan mereka dapat menjalani hidup dengan layak,” ujar Haji Mo di Mesir, Jumat (15/8/2025).

Baca Juga: Karya Penyintas Binaan BAZNAS Hadir di Pameran EDRR 2025

Dia menuturkan, sebagian besar pengungsi datang dalam kondisi memprihatinkan. Sebagian mengalami luka akibat konflik, sementara lainnya sama sekali tidak memiliki sumber penghasilan untuk bertahan hidup di tempat pengungsian.

“Mayoritas pengungsi membutuhkan bantuan tunai secara rutin agar dapat membeli makanan, obat-obatan, dan kebutuhan harian lainnya. Situasi mereka membutuhkan perhatian berkelanjutan, bukan hanya bantuan sekali saja,” ucap Haji Mo.