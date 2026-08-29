Baznas Salurkan Bantuan Logistik untuk Penyintas Gempa di Pulau Palue

jpnn.com, NUSA TENGGARA TIMUR - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyalurkan Paket Logistik Keluarga (PLK) kepada para penyintas gempa di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak.

Penyaluran bantuan dilakukan Tim Baznas Tanggap Bencana (BTB) dengan menyeberangi laut selama 3-4 jam menuju Pulau Palue.

Wilayah tersebut berjarak sekitar 65 kilometer dari Maumere, ibu kota Kabupaten Sikka, sehingga akses distribusi bantuan menjadi salah satu tantangan dalam penanganan pascabencana.

Berdasarkan data Kecamatan Palue per 23 Agustus 2026, gempa menyebabkan 1.058 rumah warga mengalami kerusakan. Bencana tersebut juga mengakibatkan 19 orang mengalami luka berat, 15 orang luka ringan, serta satu orang meninggal dunia.

Pimpinan Baznas Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan, H. Idy Muzayyad, mengatakan penyaluran bantuan dilakukan untuk memastikan kebutuhan pangan dan perlengkapan harian dapat diterima masyarakat.

“Kami berkomitmen menembus batas geografis untuk memastikan bantuan logistik ini benar-benar sampai ke tangan warga yang paling membutuhkan di pelosok Palue,” kata Idy dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/8).

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Setibanya di Pulau Palue, personel BTB melanjutkan perjalanan melalui jalur darat yang berbukit untuk menyalurkan paket sembako dan kebutuhan pokok ke sejumlah titik pengungsian. Paket bantuan tersebut antara lain berisi beras, minyak, gula, biskuit, dan mi instan.

Idy mengatakan Baznas akan melanjutkan distribusi bantuan dengan menargetkan 1.000 paket sembako yang disalurkan secara bertahap ke berbagai titik pengungsian sesuai kondisi di lapangan.