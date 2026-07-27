Baznas Salurkan Beasiswa Rp22 Miliar bagi Mahasiswa Palestina
jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyerahkan secara simbolis bantuan beasiswa pendidikan senilai Rp22 miliar bagi mahasiswa Palestina kepada Duta Besar Palestina.
Penyerahan dilakukan pada pembukaan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII Tahun 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (24/7).
Ketua Baznas RI, Sodik Mudjahid, mengatakan beasiswa tersebut merupakan bagian dari dana kemanusiaan untuk Palestina yang berhasil dihimpun Baznas sebesar Rp200 miliar.
Program ini merupakan hasil kerja sama Baznas dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
"Di antara alokasi dana tersebut antara lain adalah untuk beasiswa mahasiswa Palestina yang ada di Indonesia, di mana pada tahap pertama teralokasikan sebesar Rp22 miliar hasil kerja sama rekrutasi dan pembinaan antara Baznas, MUI, dan Kemendikbudristek," ujar Sodik.
Dia menegaskan dana beasiswa tersebut berasal dari penghimpunan dana kemanusiaan yang memang dikhususkan untuk rakyat Palestina.
Karena itu, program tersebut tidak menggunakan ataupun mengurangi dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dialokasikan untuk program-program Baznas di Indonesia.
"Dana ini merupakan amanah masyarakat Indonesia yang sejak awal diperuntukkan bagi rakyat Palestina. Jadi, tidak mengurangi maupun menggunakan alokasi dana ZIS untuk program-program Baznas di Indonesia," katanya.
Baznas menyalurkan beasiswa Rp22 miliar bagi mahasiswa Palestina dari dana kemanusiaan Indonesia.
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