jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menanam 10.500 bibit pohon secara serentak di 29 provinsi untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kegiatan ini melibatkan 56 Baznas kabupaten/kota sekaligus memperingati Hari Pohon Sedunia 2026.

Mengusung tema "Satu Bibit Hari Ini untuk Sejuta Manfaat di Masa Depan", kegiatan penanaman pohon tersebut dipusatkan di Sekolah Cendekia Baznas (SCB), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/11/2026).

Program ini menjadi bagian dari upaya Baznas dalam mendukung rehabilitasi lingkungan dan pemulihan ekosistem di berbagai wilayah Indonesia.

Pimpinan Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan Baznas H. Idy Muzayyad, mengatakan penanaman pohon tidak hanya menjadi bentuk peringatan Hari Pohon Sedunia, tetapi juga langkah konkret untuk mempercepat pemulihan kawasan hutan dan lahan yang terdampak karhutla.

"Penanaman pohon selain memperingati Hari Pohon Sedunia adalah untuk mendorong akselerasi pemulihan hutan dan lahan terdampak karhutla di berbagai wilayah Indonesia," ujar Idy dalam keterangan tertulis di Jakarta.

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Menurut Idy, program rehabilitasi kawasan pascakarhutla difokuskan di enam provinsi, yakni Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua.

Penanaman bibit pohon secara masif di wilayah tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekologi sekaligus menghijaukan kembali kawasan yang mengalami kerusakan akibat kebakaran.