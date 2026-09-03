B&B Hadirkan Produk Perawatan Anak, Fokus Kebersihan dan Kesegaran Sehari-hari

jpnn.com, JAKARTA - B&B, merek personal care anak dari PT Kino Indonesia Tbk memperkenalkan rangkaian produk perawatan anak yang dikembangkan dengan konsep Formulated for Kids.

Rangkaian terbaru B&B dirancang untuk mendukung rutinitas perawatan anak aktif, dengan mengusung Active Fresh Formula yang terdiri dari tiga fungsi utama, yaitu Gentle Antibacterial, Odor Control, dan Long-Lasting Fragrance.

"Formula tersebut dikembangkan untuk membantu menjaga kebersihan, mengurangi bau tidak sedap, serta memberikan sensasi segar setelah anak beraktivitas," kata Head of Marketing Home and Personal Care Kino, Lidwina Natalia di Jakarta, Kamis (3/9).

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Dia menjelaskan perubahan pola aktivitas anak menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kebutuhan produk personal care anak.

“Anak-anak tumbuh dengan aktivitas yang beragam, mulai dari bermain, bergerak, hingga bereksplorasi. Melalui B&B, kami ingin menghadirkan produk perawatan yang mengikuti keseharian anak dan membantu mereka tetap merasa bersih, segar, dan nyaman setelah beraktivitas,” ujar Lidwina.

Berdasarkan studi internal B&B terhadap 100 ibu dengan anak usia 3–6 tahun, sebanyak 90% responden menyebutkan bahwa anak mereka lebih mudah berkeringat, sehingga membutuhkan produk dengan aroma yang dapat bertahan lebih lama.

Selain itu, orang tua dengan anak usia 3–12 tahun rata-rata menggunakan beberapa produk personal care anak dalam rutinitas bulanan mereka.

Perkembangan kebutuhan tersebut juga terlihat dari pertumbuhan industri perawatan personal bayi dan anak di Indonesia.