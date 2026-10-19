BBKSDA Menangkap Harimau Sepanjang 2 Meter di Lokasi Penyerangan Warga Pelalawan

jpnn.com, PEKANBARU - Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau menangkap seekor harimau sumatra di Desa Sungai Ara, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Riau.

Lokasi penangkapan berada di sekitar kawasan konsesi hutan tanaman industri (HTI) yang sebelumnya menjadi lokasi penyerangan terhadap dua orang hingga meninggal dunia.

Harimau sepanjang kurang lebih 2 meter tersebut saat ini dititipkan sementara di Kebun Binatang Kasang Kulim, Kabupaten Kampar, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kabid Teknis BBKSDA Riau Ujang Holisudin mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan pengujian DNA guna memastikan keterkaitan satwa tersebut dengan kasus penyerangan terhadap manusia.

“Kami elum mengumumkan secara resmi penangkapan harimau tersebut karena proses pemeriksaan dan uji DNA masih berlangsung,” kata Ujang, Senin (19/10).

Pemeriksaan itu dilakukan untuk memastikan apakah harimau yang ditangkap merupakan satwa yang menyerang manusia atau man-eater.

“Penitipan sementara kami lakukan di Kasang Kulim mengingat harimau sumatera masih dalam pemeriksaan untuk memastikan apakah man-eater atau bukan,” lanjut Ujang.

Penitipan di kebun binatang tersebut juga dipertimbangkan untuk mempermudah proses evakuasi dan pelepasliaran apabila hasil pemeriksaan menunjukkan harimau itu tidak terlibat dalam penyerangan terhadap manusia.