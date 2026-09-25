BBKSDA Riau: Pelepah Sawit Diberikan Sebelum Gajah Istirahat Malam

jpnn.com, PEKANBARU - Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau menyebut pelepah kelapa sawit yang diberikan kepada gajah binaan di Pusat Latihan Gajah (PLG) Minas, Kabupaten Siak, sebelum ditambat atau istirahat malam.

Pelepah sawit diberikan sebagai pakan tambahan pada malam hari, sebelum gajah ditambat untuk beristirahat.

Kabid Teknis BKSDA Riau Ujang Holisudin menjelaskan pakan utama gajah binaan tetap berasal dari aktivitas pengangonan.

Setelah dimandikan, gajah dibawa berkeliling untuk mencari dan memakan pakan alami.

“Itu pakan tambahan, itu tidak murni semua pelepah sawit. Kami pernah mengusulkan pelepah kelapa. Karena ini sifatnya pakan tambahan yang diberikan malam hari sebelum ditambat. Pakan utama adalah pengangonan setelah mandi dibawa keliling untuk makan. Malam karena tidur makanya ditambat,” kata Ujang Kamis (24/9/2026).

Menurut Ujang, selain pelepah sawit, pakan tambahan yang diberikan kepada gajah juga dapat berupa pelepah pisang, batang jagung serta tambahan nutrisi lainnya.

Tambahan nutrisi tersebut antara lain gula, beras, dedak dan garam yang disesuaikan dengan kebutuhan pakan gajah.

Penjelasan tersebut disampaikan BKSDA Riau menyusul sorotan terhadap kematian dua gajah binaan PLG Minas dalam rentang waktu sekitar satu setengah bulan.