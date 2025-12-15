BBKSDA Ungkap Penyebab Kematian Anak Gajah Laila di Riau

jpnn.com, RIAU - Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau mengungkapkan hasil pemeriksaan laboratorium terkait kematian anak gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus) bernama Laila disebabkan oleh virus herpes.

Kepala BBKSDA Riau Supartono menyampaikan pihaknya telah menerima hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel jaringan dan organ yang dilakukan oleh laboratorium Medica Satwa Laboratoris di Bogor. Hasilnya diketahui bahwa kematian gajah Laila positif terinfeksi Elephant Endotheliotropic Herpes Viruses (EEHV) yang menyerang organ hati (hepar).

"Virus EEHV merupakan jenis virus herpes yang khusus menyerang gajah, terutama anak gajah. Penyakit ini dikenal mematikan karena perkembangannya sangat cepat dan sulit ditangani. Virus EEHV ini hanya menular antar gajah," katanya di Pekanbaru, Senin.

Sebelumnya anak gajah Laila ditemukan dalam kondisi kurang aktif dan sudah mendapatkan penanganan medis oleh tim dokter hewan dan mahout. Akan tetapi, pada 22 November 2025 Laila sudah tidak dapat tertolong lagi.

Laila dengan jenis kelamin betina mati saat berumur 1 tahun 6 bulan di Pusat Konservasi Gajah Sebanga Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Laila merupakan anak gajah yang dilahirkan pada 6 April 2024 di Pusat Konservasi Gajah Sebanga dari Induk bernama Puja dan jantan bernama Sarma.

Kejadiannya pada Jumat (21/11) sampai pukul 22.00 WIB gajah Laila masih terpantau makan dan minum seperti biasa dan tetap minum air susu induknya. Lalu pada Sabtu (22/11) sekitar pukul 00.30 WIB gajah Laila terdengar menjerit dan teriak yang ketika dipantau masih kondisi berdiri dan aktif bergerak.

Kemudian sekitar pukul 01.00 WIB gajah Laila kembali menjerit. Setelah dicek, kondisi gajah pada posisi tubuh dalam keadaan berbaring namun setelah diberikan penanganan gajah kembali bangun, minum, dan menyusu.

"Sekitar pukul 05.00 WIB gajah Laila sempat bersuara, kemudian dilakukan pemeriksaan dan sekitar pukul 05.30 WIB dalam kondisi terbaring gajah Laila dinyatakan sudah mati," katanya. (antara/jpnn)