BBM di Bali Langka hingga Sebabkan Antrean, Bahlil Sebut Karena Distribusi
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia akan menggelar rapat untuk membahas perkembangan terkini mengenai antrean bahan bakar minyak (BBM) di Bali.
Menurut dia, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri sudah berada di Bali untuk menangani persoalan tersebut.
“Di Bali, Pak Simon sudah di sana, Pak Dirut Pertamina. Karena kita tahu bahwa pemerintah kan regulator, implementasi daripada itu semua adalah BUMN, dalam hal ini Pertamina,” ucap Bahlil di Istana Negara, pada Rabu (14/10).
Dia mengatakan akan mengikuti rapat terlebih dahulu untuk mendapatkan laporan mengenai kondisi terbaru di lapangan.
“Saya, saya harus balik dulu rapat untuk mendengar laporan terkait perkembangan terkini dari Bali, ya,” kata dia.
Bahlil menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih berada pada kisaran 16 hingga 18 hari sehingga seharusnya tidak ada masalah.
“Kalau stok nasional itu kita di angka 16 sampai 18 hari, jadi masih clear, enggak ada masalah secara stok-stok nasional,” tuturnya.
Menteri ESDM itu mengungkapkan kendala yang terjadi di Bali kemungkinan berkaitan dengan proses distribusi BBM, bukan persoalan ketersediaan stok secara nasional.
Menteri ESDM itu mengungkapkan kendala yang terjadi di Bali kemungkinan berkaitan dengan proses distribusi BBM
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Antrean BBM di Bali, Bahlil: Dirut Pertamina Sudah di Sana
- Antrean BBM di Bali Disorot Dunia, Gus Rivqy: Kenapa Ini Masih Terjadi?
- Puan Maharani Minta Pasokan BBM Bali Ditambah untuk Mengatasi Kelangkaan
- Soroti Krisis BBM di Bali, I Wayan Sudirta DPR Desak Pertamina Segera Normalkan Pasokan dan Evaluasi Sistem Logistik
- Alhamdulillah, Tahun Depan Tidak Ada Kenaikan Harga BBM Subsidi
- DPR Desak Perbaikan Pola Distribusi BBM untuk Atasi Kelangkaan di Bali