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BBM di Bali Langka hingga Sebabkan Antrean, Bahlil Sebut Karena Distribusi

BBM di Bali Langka hingga Sebabkan Antrean, Bahlil Sebut Karena Distribusi
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Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia akan menggelar rapat untuk membahas perkembangan terkini mengenai antrean bahan bakar minyak (BBM) di Bali.

Menurut dia, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri sudah berada di Bali untuk menangani persoalan tersebut.

“Di Bali, Pak Simon sudah di sana, Pak Dirut Pertamina. Karena kita tahu bahwa pemerintah kan regulator, implementasi daripada itu semua adalah BUMN, dalam hal ini Pertamina,” ucap Bahlil di Istana Negara, pada Rabu (14/10).

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Dia mengatakan akan mengikuti rapat terlebih dahulu untuk mendapatkan laporan mengenai kondisi terbaru di lapangan.

“Saya, saya harus balik dulu rapat untuk mendengar laporan terkait perkembangan terkini dari Bali, ya,” kata dia.

Bahlil menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih berada pada kisaran 16 hingga 18 hari sehingga seharusnya tidak ada masalah.

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“Kalau stok nasional itu kita di angka 16 sampai 18 hari, jadi masih clear, enggak ada masalah secara stok-stok nasional,” tuturnya.

Menteri ESDM itu mengungkapkan kendala yang terjadi di Bali kemungkinan berkaitan dengan proses distribusi BBM, bukan persoalan ketersediaan stok secara nasional.

Menteri ESDM itu mengungkapkan kendala yang terjadi di Bali kemungkinan berkaitan dengan proses distribusi BBM

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