BBM RON 92 di SPBU BP Ikut Terkerek, Jadi Sebegini Per Liter

jpnn.com, JAKARTA - Stasiun Pengisian Bahan Bakar umum (SPBU) bp melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin mulai Rabu (10/6).

Kini harga BBM dengan ROn 92 dibanderol dengan harga Rp 16.670 per liter.

Harga tersebut naik dari sebelumnya yang hanya Rp 12.390 per liter.

Dikutip dari instagram resmi bp Indonesia yang diakses dari Jakarta, Rabu, penyesuaian harga hanya berlangsung untuk BBM jenis bensin.

Selain BP 92, harga BBM BP jenis BP Ultimate juga mengalami kenaikan dari Rp12.930 per liter menjadi Rp17.240 per liter.

Sementara itu, untuk BBM jenis solar, yakni BP Ultimate Diesel, stabil di level Rp25.060 per liter sejak awal Juni 2026.

Di sisi lain, PT Pertamina (Persero) mengumumkan kenaikan harga produk bahan bakar minyak jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026.

Menurut siaran pers perusahaan yang diterima di Jakarta pada Selasa (9/6), mulai 10 Juni 2026 harga bahan bakar non-subsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.