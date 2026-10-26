BBM Sempat Langka di Bali, Ternyata Ditimbun, Petugas SPBU Terlibat

jpnn.com, DENPASAR - Polisi membongkar penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis pertalite yang melibatkan empat orang, termasuk operator stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jalan Trengguli, Penatih, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali.

Para pelaku berinisial AS, IN, AN, dan PS.

"Kami mengamankan empat orang, di mana masing-masing mempunyai peran, yaitu PS menunggu di SPBU, AS memberikan modal, IN menggunakan motor Vixion, dan AN mengendarai mobil Carry. Jenis BBM-nya adalah jenis pertalite," kata Kapolresta Denpasar Kombes I Wayan Winaya dalam keterangannya di, Senin.

Dia mengatakan pengungkapan kasus tersebut dilakukan pada Kamis (22/10) sekitar pukul 18.00 Wita.

Dalam pengungkapan itu, polisi menyita 795 liter pertalite yang diduga akan dijual kembali kepada sejumlah warung dan penyedia layanan pengisian BBM skala kecil atau Pertamini.

"Satu jeriken diisi 30 sampai 35 liter. Jenis BBM-nya adalah pertalite," katanya saat merilis kasus tersebut.

Praktik tersebut diduga telah berlangsung sekitar satu bulan dengan omzet mencapai Rp75 juta per bulan.

Para pelaku diduga membeli pertalite secara berulang menggunakan mobil pikap Suzuki Carry dan sepeda motor Yamaha Vixion.