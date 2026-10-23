BBMKG Minta Masyarakat Waspada Gelombang Setinggi 4 Meter di Bali

jpnn.com, DENPASAR - Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar meminta masyarakat mewaspadai potensi gelombang laut tinggi diprakirakan hingga empat meter di sejumlah perairan di Bali pada 24-27 Oktober.

Prakirawan BBMKG Wilayah III Diana Siregar menjelaskan ketinggian gelombang laut salah satunya dipicu pola pergerakan angin.

Adapun pola angin permukaan di perairan utara Bali diprakirakan bertiup dari arah timur laut-selatan dengan kecepatan hingga 25 knot atau sekitar 46 kilometer per jam.

Sedangkan di perairan selatan Bali, angin bertiup dari arah tenggara-barat daya dengan kecepatan hingga 20 knot.

Tinggi gelombang 2,5 hingga empat meter diprakirakan terjadi di Selat Badung, Selat Bali bagian selatan, perairan selatan Bali, dan Selat Lombok bagian selatan.

Kawasan perairan Selat Badung adalah jalur wisata air dan penyeberangan kapal wisata dari Denpasar menuju pulau wisata Nusa Penida.

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Sedangkan perairan lainnya juga merupakan jalur pelayaran dan nelayan mencari ikan.

Sementara itu, tinggi gelombang laut hingga 2,5 meter diprakirakan terjadi di Selat Lombok bagian utara.