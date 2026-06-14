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BBQ Ride 2026 Jadi Panggung IPONE Dekatkan Diri dengan Pencinta Custom Culture

BBQ Ride 2026 Jadi Panggung IPONE Dekatkan Diri dengan Pencinta Custom Culture
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Ipone mendukung custom culture sebagai identitas kreatif dan gaya hidup bermotor di Indonesia. Foto: source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Brand pelumas premium asal Prancis, IPONE, ikut meramaikan BBQ Ride 2026 yang berlangsung pada 13–14 Juni di Prabuwangi Park, Bandung.

Kehadiran IPONE menjadi bagian dari dukungannya terhadap berkembangnya skena custom culture di Indonesia.

BBQ Ride sendiri telah menjadi agenda tahunan yang mempertemukan komunitas motor, builder, hingga pencinta motor kustom.

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Memasuki penyelenggaraan ke-13, acara tersebut menghadirkan beragam kegiatan, mulai dari Social City Ride, Showcase, hingga Community Gathering.

Managing Director PT. Motul Indonesia Energy (MIE) selaku authorized distributor IPONE di Indonesia, Welmart, mengatakan BBQ Ride memiliki keterkaitan yang kuat dengan karakter merek IPONE yang dekat dengan budaya otomotif dan komunitas.

Menurut dia, perusahaan berkomitmen terus hadir di tengah komunitas serta menjaga relevansi dengan perkembangan budaya otomotif, khususnya dunia motor kustom.

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Di ajang tersebut, IPONE membawa berbagai lini pelumas unggulan untuk kendaraan roda dua, sekaligus menghadirkan merchandise eksklusif yang diproduksi dalam jumlah terbatas.

Tak hanya itu, pengunjung yang datang ke booth IPONE di area Tent of Goodtimes BBQ Ride 2026 juga bisa mengikuti program spesial.

IPONE, ikut meramaikan BBQ Ride 2026 yang berlangsung pada 13–14 Juni di Prabuwangi Park, Bandung.

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