BBS 2025 Dorong Ekosistem Digital Aman dan Berkelanjutan
jpnn.com, BALI - PERURI memperkuat kedaulatan data nasional dan ekosistem kepercayaan digital melalui partisipasi pada Bali Blockchain Summit (BBS) 2025 di Denpasar, Bali, akhir Oktober lalu.
Forum internasional bertema “Blockchain for Protection and Sustainability: Building Digital Trust for a Sustainable Future” ini mempertemukan pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas teknologi.
BBS 2025 menjadi wadah kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ekosistem digital yang aman dan berkelanjutan melalui diskusi panel serta pemaparan best practices teknologi blockchain.
Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menegaskan pentingnya forum ini bagi pengembangan ekosistem digital Indonesia.
“Bali Blockchain Summit merupakan momentum penting untuk mempertemukan ide, solusi, serta kolaborasi lintas sektor dalam membangun masa depan Indonesia, khususnya Kota Denpasar yang lebih inklusif, transparan, dan tangguh secara digital,” ujarnya.
PERURI hadir sebagai pembicara pada panel “Data Sovereignty Post-PDP Law: From Regulation to DID Blockchain-Powered Implementation.”
Direktur Digital Business PERURI, Farah Fitria Rahmayanti, memaparkan perspektif implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), khususnya terkait keaslian identitas, keamanan digital, dan integritas data nasional.
Dalam sesi itu, Farah menekankan kebutuhan mendesak membangun sistem kepercayaan digital yang kuat.
Forum Bali Blockchain Summit (BBS) 2025 menyoroti urgensi kedaulatan data dan penguatan ekosistem kepercayaan digital.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kolaborasi PERURI dan BPS Dorong Ekonomi Berbasis Data
- Kolaborasi 27 BUMN Hadirkan Program ATA MODO untuk Warga Desa Komodo
- Warga Telukjambe Dorong Pengelolaan Sampah Mandiri Lewat Program Berbasis 3R
- Transformasi SDM PERURI Diakui, Sabet Penghargaan HREA 2025
- Resmi Digelar, National Technology Summit 2025 Gaungkan Kolaborasi Infrastruktur Digital
- Kolaborasi Dorong Hilirisasi Ijazah Digital dan Talenta Keamanan Siber