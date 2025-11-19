menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Crypto » Siaran Pers » BBS 2025 Dorong Ekosistem Digital Aman dan Berkelanjutan

BBS 2025 Dorong Ekosistem Digital Aman dan Berkelanjutan

BBS 2025 Dorong Ekosistem Digital Aman dan Berkelanjutan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
BBS 2025 Dorong Ekosistem Digital Aman dan Berkelanjutan. Foto: dok. Peruri

jpnn.com, BALI - PERURI memperkuat kedaulatan data nasional dan ekosistem kepercayaan digital melalui partisipasi pada Bali Blockchain Summit (BBS) 2025 di Denpasar, Bali, akhir Oktober lalu.

Forum internasional bertema “Blockchain for Protection and Sustainability: Building Digital Trust for a Sustainable Future” ini mempertemukan pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas teknologi.

BBS 2025 menjadi wadah kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ekosistem digital yang aman dan berkelanjutan melalui diskusi panel serta pemaparan best practices teknologi blockchain.

Baca Juga:

Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menegaskan pentingnya forum ini bagi pengembangan ekosistem digital Indonesia.

“Bali Blockchain Summit merupakan momentum penting untuk mempertemukan ide, solusi, serta kolaborasi lintas sektor dalam membangun masa depan Indonesia, khususnya Kota Denpasar yang lebih inklusif, transparan, dan tangguh secara digital,” ujarnya.

PERURI hadir sebagai pembicara pada panel “Data Sovereignty Post-PDP Law: From Regulation to DID Blockchain-Powered Implementation.”

Baca Juga:

Direktur Digital Business PERURI, Farah Fitria Rahmayanti, memaparkan perspektif implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), khususnya terkait keaslian identitas, keamanan digital, dan integritas data nasional.

Dalam sesi itu, Farah menekankan kebutuhan mendesak membangun sistem kepercayaan digital yang kuat.

Forum Bali Blockchain Summit (BBS) 2025 menyoroti urgensi kedaulatan data dan penguatan ekosistem kepercayaan digital.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI