BBT Serahkan 170 Bidang Tanah kepada Masyarakat Ngawi

jpnn.com, JAKARTA - Badan Bank Tanah menyerahkan 170 bidang tanah di di Desa Dampit, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, melalui Perjanjian Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan (HPL).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Bank Tanah Hakiki Sudrajat mengatakan kepastian pemanfaatan tanah menjadi bagian penting untuk memastikan tanah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pemanfaatan tanah yang tertib dan produktif bagian penting agar tanah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Hakiki dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Perjanjian tersebut memberikan dasar hukum bagi masyarakat untuk memanfaatkan tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk untuk kegiatan produktif serta penyediaan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).

Badan Bank Tanah bersama Pemerintah Kabupaten Ngawi dan Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi terus mendorong pemanfaatan tanah yang dapat memberikan nilai ekonomi, mendukung penataan lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kepastian hukum perlu diikuti dengan pemanfaatan tanah secara tertib, produktif, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” ujar Hakiki.

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Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi Eksam Sodak mengatakan kepastian pemanfaatan tanah tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan bagi masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi.

“Kami berharap dengan kegiatan ini bisa menjadi dasar modal usaha dan meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat sekitar,” ujar Eksam.