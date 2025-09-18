BBW Books di Palembang Resmi Dibuka, Sediakan 1 Juta Buku Baru

jpnn.com - PALEMBANG - Bazar Buku Internasional Big Bad Wolf (BBW) Books resmi dibuka pada Kamis (18/9) di Jakabaring Sport City (Main Dining Hall) Palembang, Sumatera Selatan. Bazar buku ini berlangsung 18-28 September 2025 pukul 09.00–22.00 WIB, dan terbuka gratis untuk umum.

"Kami sangat bangga hadir perdana di Palembang yang mana kota yang penuh sejarah dan semangat juang yang selaras dengan semangat juang melestarikan budaya baca," kata Pendiri BBW Books Andrew Yap, Kamis (18/9).

Hal itu juga selaras dengan semangat membara ubah dunia, satu buku tiap waktu, yang menjadi slogan kampanye literasi BBW Books. "BBW adalah gerakan global, di Palembang kami ingin menyatu bersama semangat juang dan literasi dalam satu ruang," ungkap Adrew.

Pada BBW Books ini, terdapat lebih satu juta buku baru dari berbagai genre, seperti buku-buku anak, pengembangan diri, fiksi dan nonfiksi, dan koleksi referensi populer hadir dalam edisi bahasa Inggris, juga terdapat buku bahasa Indonesia. “Ada lebih dari 1 juta buku baru dan diskon hingga 90 persen," ungkap Andrew.

Dia menjelaskan BBW berawal dari keyakinan sederhana, yaitu buku tidak boleh menjadi barang mewah. "Buku adalah jembatan lintas budaya, dan kami percaya membaca dapat menyemangati, menginspirasi dan menghibur siapa saja," kata Andrew.

Direktur BBW Indonesia Marthius Wandi Budianto mengungkapkan bahwa dengan kekayaan historis dan semangat gotong royong masyarakat, pihaknya yakin membaca bisa menjadi energi positif untuk membangun generasi baru yang cerdas, kreatif, dan berdaya.

"BBW Palembang 2025 ingin menghadirkan pengalaman membaca yang menyenangkan dan bermanfaat, yang mana pengunjung bisa berburu dan berselancar di tengah lautan buku," ungkap Marthius.

BBW hadir tidak hanya sebagai bazar buku internasional, tetapi juga gerakan menghadirkan buku berkualitas dengan harga terjangkau untuk semua kalangan.