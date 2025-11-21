BCA Kukuhkan Bakti Champions Community, Perkuat Kesiapan Karier Para Mahasiswa

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) resmi menutup rangkaian kegiatan pembinaan bagi penerima beasiswa melalui National Summit Beasiswa Bakti BCA 2025. Kegiatan yang dihadiri Direktur BCA Antonius Widodo Mulyono serta EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn ini bertujuan memperkuat kesiapan karier para mahasiswa sekaligus menanamkan semangat kontribusi bagi negeri.

Pada sesi Executive Sharing dan Inspirational Talk, Direktur BCA Vera Eve Lim bersama Duta Bakti BCA, Nicholas Saputra, berbagi wawasan strategis bagi para mahasiswa sebelum terjun ke dunia profesional.

Vera Eve Lim menekankan pentingnya memiliki pola pikir bertumbuh (growth mindset) di tengah dinamika zaman yang cepat berubah.

"Menghadapi dunia profesional, growth mindset menjadi bekal penting. Dengan semangat untuk terus belajar, setiap tantangan bukan lagi penghalang, melainkan peluang untuk memperkuat diri. Jika kita mampu membuka diri dan berkolaborasi, kita akan tumbuh menjadi individu yang adaptif dan bijaksana," ujar Vera dalam paparannya dikutip Jumat (21/11).

Senada dengan Vera, Nicholas Saputra menyoroti pentingnya adaptabilitas bagi generasi muda. Menurutnya, sebaik-baiknya investasi untuk masa depan Indonesia adalah menyiapkan SDM yang tangguh.

"Generasi muda harus mampu beradaptasi dan berpikir kreatif agar tak tertinggal dari arus perubahan yang kerap datang tanpa peringatan," tambah Nicholas.

Program Beasiswa Bakti BCA tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga pembekalan soft skills yang intensif. Selama satu tahun terakhir, para peserta telah menerima berbagai pelatihan, mulai dari Financial Literacy, Team Coaching, hingga Transformational Workshop.

"BCA percaya, Bakti Champions memiliki potensi besar membawa perubahan positif. Kami memperkaya soft skills mereka agar siap memasuki dunia kerja," kata Direktur BCA Antonius Widodo Mulyono.