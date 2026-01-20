BCA Life & BCA Hadirkan Heritage+, Proteksi Keuangan Plus Perencanaan Warisan Keluarga

jpnn.com - PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) berkolaborasi dengan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menghadirkan Heritage Platinum Protection (Heritage+). Ini merupakan produk asuransi jiwa tradisional seumur hidup yang dirancang untuk membantu keluarga Indonesia mempersiapkan perlindungan keuangan keluarga sekaligus perencanaan warisan lintas generasi.

"Heritage+ hadir sebagai wujud komitmen BCA Life dan BCA menyediakan solusi finansial sesuai kebutuhan masyarakat, khususnya dalam hal perlindungan jangka panjang sekaligus memastikan kesejahteraan keluarga di masa depan," kata Presiden Direktur BCA Life Eva Agrayani, Selasa (20/1)

Dia menambahkan, Heritage+ tidak hanya memberikan perlindungan jiwa, tetapi juga membantu keluarga menyiapkan dana warisan yang terencana. Produk ini diharapkan bisa menjadi bentuk persiapan finansial lintas generasi agar keluarga memiliki ketenangan dan kepastian saat menghadapi berbagai risiko keuangan.

Heritage+ adalah asuransi jiwa yang memberikan manfaat perlindungan, sekaligus nilai manfaat jangka panjang melalui peningkatan Uang Pertanggungan (UP) sebagai dana warisan bagi keluarga. Produk ini dirancang dengan skema premi tetap selama masa pembayaran, serta masa pertanggungan hingga tertanggung berusia 99 tahun.

"Produk ini menawarkan UP minimum Rp 500 juta hingga maksimal Rp 300 miliar atau USD35.000 mengikuti ketentuan underwriting, serta pilihan masa pembayaran premi fleksibel mulai dari 1 kali bayar, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun," bebernya.

Sebagai produk tradisional seumur hidup, Heritage+ memiliki sejumlah keunggulan di antaranya manfaat meninggal dunia hingga 200% uang pertanggungan, dengan peningkatan bertahap sesuai dengan durasi kepemilikan polis. Manfaat tambahan meninggal dunia akibat kecelakaan berupa tambahan 100% uang pertanggungan hingga tertanggung berusia 80 tahun pada saat ulang tahun Polis.

Manfaat terminal illness sebesar 20% uang pertanggungan dengan maksimum total manfaat hingga Rp 3 miliar per polis. Manfaat hidup (khusus plan secure) berupa pengembalian 50% dari total premi yang telah dibayarkan, yang akan dibayarkan saat tertanggung mencapai usia 60 tahun atau tahun polis ke-15, mana yang terjadi paling akhir.

Manfaat pemeriksaan kesehatan berupa penggantian biaya hingga 10% premi tahunan, maksimal Rp 2 juta atau USD125, yang dapat digunakan satu kali selama masa pertanggungan. Manfaat akhir masa oertanggungan berupa pembayaran hingga 200% uang pertanggungan.