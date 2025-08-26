BCA Syariah Perkuat Literasi Keuangan Lewat BSya
jpnn.com, JAKARTA - PT Bank BCA Syariah (BCA Syariah) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat literasi keuangan syariah di Indonesia.
Pada sesi talkshow, BCA Syariah mengangkat tema “BSya Menemani Langkah Penuh Berkah”, yang menjelaskan peran layanan perbankan syariah modern sebagai bagian dari kehidupan masyarakat setiap hari.
“Tema yang diangkat bertujuan menjelaskan upaya berkelanjutan BCA Syariah untuk terus berinovasi dan berkembang sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Menemani Langkah menggambarkan rasa teman terdekat dan terpercaya dalam setiap langkah perjalanan," ujar Direktur BCA Syariah, Ina Widjaja.
"Sementara Penuh Berkah mencerminkan harapan kami bahwa perjalanan tersebut membawa manfaat dan kebaikan. BSya hadir sebagai solusi digital yang tidak hanya memudahkan transaksi, tetapi juga mendampingi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ibadah,” imbuh Ina.
Seiring meningkatnya kebutuhan digital, transaksi mobile banking BSya tercatat tumbuh 20,1% year on year per Juni 2025.
Hal ini mencerminkan semakin besarnya minat masyarakat untuk mengelola keuangan secara syariah melalui kanal digital.
BCA Syariah terus meningkatkan fitur dan layanan untuk meningkatkan kenyamanan bertansaksi.
Nasabah kini dapat memanfaatkan BSya untuk berbagai kebutuhan, seperti membuka rekening secara online, belanja di seluruh merchant QRIS, menunaikan zakat dan kurban, melakukan setoran haji, hingga pembiayaan emas iB.
Dengan BSya, BCA Syariah berkomitmen untuk terus menghadirkan pengalaman perbankan syariah yang inklusif dan modern.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Program Pemberdayaan PNM Raih Dua Penghargaan Financial Literacy Award 2025
- Sederhana Itu Istimewa, bank bjb Dorong Literasi Keuangan di Kalangan Pelajar
- Finhope Bekali Mahasiswa Baru Pentingnya Mengelola Uang Saku Secara Bijak
- GS Community Indonesia Bangun Literasi dari Komunitas
- Sambut HUT ke-80 RI, Bank Mandiri Akselerasi Generasi Muda Melek Finansial Lewat SimPel
- Prof Zainuddin Maliki: Penguatan Literasi Keuangan Kopdes Merah Putih Suatu Keniscayaan