jpnn.com - Rumah Tulola sukses menyelenggarakan pameran koleksi bertajuk Unusual Flowers pada 25 - 27 November 2026.

Perhelatan ini menampilkan estetika seni sekaligus memperkuat kemitraan strategis bersama PT Bank Central Asia Tbk (BCA).

Pameran tersebut mengangkat gagasan the art of noticing untuk merayakan keindahan alam melalui hal-hal kecil yang kerap luput dari perhatian.

Founder & Creative Conceptor Tulola Happy Salma menyatakan pameran ini mengajak masyarakat untuk kembali memperhatikan keindahan di sekitar mereka.

Dalam kehidupan sehari-hari, dia menilai ada begitu banyak hal sederhana yang sering terlewatkan oleh kesibukan manusia.

Oleh karena itu, dia mengajak publik untuk melihat detail-detail kecil tersebut agar dapat menemukan sesuatu yang istimewa.

"Bagi kami, koleksi ini juga membawa pesan tentang harapan dan masa depan yang lebih cerah," kata Happy di Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Koleksi Artwear dan Signature menghadirkan kembali motif bunga lili, sulur, tetesan embun, dan dedaunan melalui pengerjaan detail serta perpaduan batu permata.