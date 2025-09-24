BCA tiket.com Travel Fair 2025 Hadir Lagi, Ada Tiket Murah Hingga Promo Liburan

menu
BCA tiket.com Travel Fair 2025 Hadir Lagi. Foto: Tiket.com

jpnn.com, JAKARTA - BCA tiket.com Travel Fair 2025 akan kembali digelar di Main Atrium Gandaria City, Jakarta Selatan, pada 26–28 September 2025.

Untuk pertama kalinya, acara ini diselenggarakan dua kali dalam setahun, memberi lebih banyak kesempatan bagi masyarakat merencanakan liburan dengan harga spesial.

Co Founder & Chief Marketing Officer tiket.com, Gaery Undarsa, menyebut momentum akhir tahun menjadi waktu tepat berburu tiket.

Pada penyelenggaraan Mei lalu, transaksi tiket pesawat melonjak 50% dibanding tahun sebelumnya, dengan kenaikan pengunjung hingga 125%. Tren positif ini diyakini berlanjut menjelang libur akhir 2025 dan awal 2026.

Tahun ini tiket.com juga menghadirkan fitur prebook khusus pemegang Kartu Kredit BCA Mastercard hingga 21 September 2025.

Meski periode itu berakhir, pengunjung tetap dapat memperoleh tiket harga spesial, cashback hingga Rp2 juta, jalur antrean prioritas, serta promo menarik lainnya selama acara berlangsung.

EVP Transaction Banking Business Development BCA, Norisa, menegaskan BCA tiket.com Travel Fair 2025 menjadi wujud komitmen menghadirkan solusi transaksi sesuai gaya hidup nasabah.

Menurutnya, kebutuhan rekreasi semakin personal sehingga inovasi terus dilakukan bersama tiket.com demi memberikan pengalaman aman dan nyaman.

BCA tiket.com Travel Fair 2025 kembali hadir 26–28 September di Gandaria City, tawarkan tiket murah dan promo liburan.

