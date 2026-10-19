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BCFD: Kredit Mandiri ke Jhonlin Mendukung Pembiayaan Sektor Riil

BCFD: Kredit Mandiri ke Jhonlin Mendukung Pembiayaan Sektor Riil
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Penggunaan saham PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR) dan PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN) sebagai agunan tambahan dalam fasilitas kredit Bank Mandiri kepada Jhonlin Baratama merupakan bagian dari skema pembiayaan korporasi yang dapat memberikan fleksibilitas pendanaan bagi dunia usaha. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Advisor Banking & Finance Development Center (BFDC) Amin Nurdin menilai penggunaan saham PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR) dan PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN) sebagai agunan tambahan dalam fasilitas kredit Bank Mandiri kepada Jhonlin Baratama merupakan bagian dari skema pembiayaan korporasi yang dapat memberikan fleksibilitas pendanaan bagi dunia usaha.

"Penggunaan saham sebagai agunan bisa menjadi alternatif pendanaan yang produktif bagi sektor riil. Skema tersebut perlu dipahami dalam konteks tujuan pembiayaan dan manfaat ekonominya,” kata Amin dalam keterangan tertulis pada Senin (19/10).

Menurut Amin, penggunaan saham sebagai agunan tambahan merupakan praktik yang dikenal dalam pembiayaan korporasi.

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Skema tersebut memungkinkan perusahaan memperoleh pendanaan tanpa harus melepas kepemilikan sahamnya, sekaligus memberikan alternatif agunan bagi perbankan dalam mendukung pembiayaan usaha.

Dalam konteks fasilitas kredit kepada Jhonlin Baratama, Bank Mandiri menyatakan pembiayaan tersebut ditujukan untuk pengembangan usaha, termasuk belanja modal dan kebutuhan pembiayaan di industri batu bara beserta sektor penunjangnya, bukan untuk perdagangan saham.

Saham JARR dan PGUN disebut sebagai agunan tambahan, di samping aset lainnya.

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Amin menjelaskan pembiayaan korporasi dapat memberikan manfaat ekonomi ketika digunakan untuk mendukung ekspansi usaha, peningkatan kapasitas produksi, dan kebutuhan operasional yang produktif.

Aktivitas tersebut berpotensi mendorong investasi sekaligus memperkuat kegiatan ekonomi.

Penggunaan saham PT JARR dan PT PGUN sebagai agunan tambahan dalam fasilitas kredit Bank Mandiri kepada Jhonlin merupakan bagian skema pembiayaan korporasi.

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