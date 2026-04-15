BCL Asia 2026: Dewa United Diminta Siaga, Hi-Tech Basketball Tampil dengan Wajah Baru

BCL Asia 2026: Dewa United Diminta Siaga, Hi-Tech Basketball Tampil dengan Wajah Baru

Pebasket D. J. Cooper saat berlaga pada ajang Basketball Champions League (BCL) Asia 2026 melawan Hi-Tech Basketball Club di Dewa United Arena, Tangerang. Foto: Dokumentasi FIBA

jpnn.com - Dewa United Banten akan kembali melanjutkan perjuangan pada putaran kedua Basketball Champions League (BCL) Asia 2026.

Tim asuhan Agusti Julbe itu dijadwalkan tampil di Johor Bahru, Malaysia, menghadapi wakil Thailand Hi-Tech Basketball Club pada 15 April 2026, serta tuan rumah Johor Southern Tigers pada 16 April 2026.

Arki Dikania Wisnu dan kolega diharapkan tetap menjaga fokus mengingat mereka baru saja bermain di IBL All Star 2026 pada Sabtu (11/4) lalu.

Pelatih Dewa United Agusti Julbe menilai kondisi anak asuhnya tidak mengalami gangguan berarti meski jadwal cukup padat.

Juara bertahan IBL tersebut mencoba terus mengasah ketajaman setelah terakhir bermain pada Minggu (5/4).

"Kami pernah mengalami kondisi seperti ini sebelumnya. Kadang kami bermain banyak pertandingan dalam waktu berdekatan, lalu tiba-tiba jeda cukup panjang."

"Saya melihat tim ini tidak benar-benar kehilangan ritme. Kami hanya perlu lebih unggul di beberapa aspek permainan untuk bisa mendapatkan keuntungan," ujar manajer asal Spanyol itu.

Dewa United perlu mewaspadai Hi-Tech Basketball Club yang melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain.

