BCL dan Josh Flo Sama-sama Terpesona

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Bunga Citra Lestari (BCL) kembali lewat karya terbarunya yang bertitel Terpesona.

Setelah terakhir kali merilis lagu fenomenal Selalu Ada di Nadimu, BCL kini memilih kembali ke akar, lewat lagu cinta.

Terpesona menjadi spesial karena BCL mengajak Top 5 Indonesian Idol 2026, Josh Flo sebagai teman duet.

Lagu tersebut sekaligus menjadi full circle moment bagi keduanya, sejak keduanya berjumpa di ajang kompetisi Indonesian Idol Season 14.

Sejak babak awal audisi, Josh Flo telah membuat BCL terpesona, dan kini keduanya mempersembahkan karya yang tidak terduga.

Ditulis dan diciptakan trio produser Laleilmanino, Terpesona terinspirasi dari banyak kisah orang-orang yang terpesona dengan tambatan hati, namun sulit untuk diungkapkan.

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“Terpesona tentang perasaan yang hadir saat menemukan seseorang yang somehow membuat kita merasakan sesuatu yang berbeda. Ada rasa nyaman ketika bersamanya, ingin selalu dekat dan semakin mengenal orang itu. Kadang perasaan itu sulit untuk dijelaskan atau diungkapkan dengan kata-kata, tapi kita tahu ada sesuatu tentang dirinya yang membuat enggak bisa berpaling. Ada rasa ingin terus bersama, sampai akhirnya orang itu terasa seperti ‘home’. Buat aku, itulah rasa terpesona,” ungkap Bunga Citra Lestari.

Sebagai orang yang ‘menemukan’ bakat Josh dan yakin sejak awal dengan kemampuannya, BCL menghadirkan lagu cinta dengan cerita yang baru.